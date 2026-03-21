Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt in trionfo Franzoni e Paris in top-10

Marco Odermatt ha conquistato la vittoria nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Lo svizzero si trova con 1626 punti, mentre il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen è secondo a 958. Nelle prime dieci posizioni figurano anche altri atleti, tra cui Franzoni e Paris, che si sono collocati tra i migliori. Restano tre gare prima della fine della stagione.

Marco Odermatt ha vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Lo svizzero svetta con 1626 punti e può fare affidamento su un margine di 668 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, quando mancano 3 gare alla conclusione della stagione. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si trova in nona posizione. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. ODERMATT Marco SUI 1626. PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 958. MCGRATH Atle Lie NOR 844. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 771. MEILLARD Loic SUI 763. VON ALLMEN Franjo SUI 744. KRIECHMAYR Vincent AUT 651. HAUGAN Timon NOR 631. FRANZONI Giovanni ITA 618. PARIS Dominik ITA 598. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Franzoni e Paris in top-10 Articoli correlati Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Franzoni in top-10Marco Odermatt ha vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa libera di Courchevel. Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni e Paris in top ten, Odermatt padroneMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Garmisch... Una selezione di notizie su Classifica Coppa del Temi più discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; La classifica generale maschile: Odermatt campione per il 5° anno di fila; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Franzoni in top-10; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta. Sci alpino, Coppa del Mondo, discesa: Grande Paris, l’azzurro domina e vince ancora a KvitfjellClassifica della Coppa del Mondo generale 1 Marco Odermatt SUI 1626 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 958 3 Atle Lie Mcgrath NOR 844 4 Henrik Kristoffersen NOR 771 5 Loic Meillard SUI 763 6 Franjo Von All ... msn.com Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni in top ten, Odermatt padroneMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Kranjska Gora. oasport.it Nell’ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo, il valdostano è 6° e si conferma terzo in classifica generale. Vince Klaebo. facebook Maurizio BORMOLINI è diventato il primo atleta italiano di snowboard a vincere per due volte consecutive la classifica generale di Coppa del Mondo delle specialità alpine riconfermandosi nuovamente al vertice anche nella graduatoria del gigante parallelo. x.com