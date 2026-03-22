Alle 7 di questa mattina sono state aperte le urne per il referendum sulla riforma della giustizia, al quale possono partecipare 51 milioni di cittadini. Alle 12 l’affluenza si avvicina al 15 per cento, rispetto al 12 per cento registrato allo stesso orario nel precedente referendum. Le operazioni di voto rimarranno aperte fino alle 23.

Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede Urne aperte a partire dalle 7 di stamani per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. I seggi resteranno aperti nel primo nella giornata di oggi fino alle 23, mentre domani, lunedì 23 marzo, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum. Sulla scheda, di colore verde, gli elettori dovranno rispondere con un Sì o con un No al quesito "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 affluenza sfiora il 15%, all'ultimo referendum era al 12%

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