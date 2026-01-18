Cisgiordania il video dell' attacco dei coloni israeliani a un piccolo villaggio beduino

Nella notte, nel villaggio beduino di Khirbet al-Sidra in Cisgiordania, si è verificato un episodio di violenza con l’irruzione di coloni israeliani. Durante l’attacco, sono state danneggiate auto e case, coinvolgendo palestinesi e attivisti internazionali. Questo evento evidenzia le tensioni persistenti nella regione e le sfide legate alla convivenza e alla sicurezza in quest’area.

Durante la notte, i coloni israeliani hanno fatto irruzione nel piccolo villaggio beduino di Khirbet al-Sidra in Cisgiordania, attaccando palestinesi e attivisti internazionali e bruciando auto e case. I feriti sarebbero almeno quattro. Nel filmato della telecamera di sicurezza di una delle case del villaggio, si sentono rumori di spari e urla e si vedono alcune abitazioni incendiate.

Un episodio di violenza si è verificato nella Cisgiordania, quando un uomo palestinese di 67 anni, Basim Saleh Yassin, è stato brutalmente aggredito con bastoni da un gruppo di coloni israeliani mascherati. Il video dell'aggressione mostra la gravità dell'evento, che evidenzia le tensioni nella regione e le conseguenze di un conflitto ancora aperto.

