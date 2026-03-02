Inattesa La mostra di Cinzia Alpini inaugurata in Pieve a San Giovanni

A San Giovanni Valdarno, presso la Pieve, è stata inaugurata la mostra intitolata “Inattesa” di Cinzia Alpini. La cerimonia di apertura si è svolta recentemente e l’esposizione è curata da Giovanna Dello Iacono, con un progetto artistico realizzato da Stefano Chiassai. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo, offrendo l’opportunità di ammirare le opere dell’artista.

Arezzo, 02 marzo 2026 – È stata inaugurata a San Giovanni Valdarno la mostra "Inattesa" di Cinzia Alpini, a cura di Giovanna Dello Iacono con progetto artistico di Stefano Chiassai. L'esposizione, che gode del patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo, apre ufficialmente il calendario del "Marzo per le Donne", il mese di iniziative promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e dedicato all'universo femminile attraverso arte, letteratura e spettacolo. Un percorso culturale che intende offrire occasioni di confronto e consapevolezza, mettendo al centro la donna come protagonista attiva del presente e del futuro.