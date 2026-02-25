La mostra Inattesa di Cinzia Alpini

Sarà la mostra personale di Cinzia Alpini, Inattesa, ad aprire ufficialmente il programma del “Marzo per le donne”, il mese di iniziative promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e dedicato all’universo femminile, con un calendario ricco di presentazioni di libri, spettacoli e rassegne tematiche. L’inaugurazione dell’esposizione è in programma sabato 28 febbraio alle 16 nella trecentesca Pieve di San Giovanni Battista, dove resterà visitabile fino al 22 marzo. La mostra è a cura di Giovanna Dello Iacono, con progetto e visione artistica di Stefano Chiassai, e gode del patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. Un progetto artistico che invita il pubblico a entrare in un universo di figure femminili che affiorano da un vissuto interiore intenso. Non sono ritratti in senso tradizionale, ma presenze sospese, quasi galleggianti, che abitano uno spazio liminale tra memoria e visione, tra passato e nuove possibilità future. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Angels, la mostra personale di Cinzia Cotellessa alla Galleria Studio Cico

Al Museo M9 la mostra sui parchi alpini nazionaliAl Museo M9 si inaugura oggi la mostra dedicata ai Parchi Nazionali alpini.

Temi più discussi: La Libia inattesa di Marcello Dudovich; Mostra Immagina una gioia di Raffaele Santillo; Firenze, inaugurata la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini'; Dialoghi visivi all’Accademia d’Ungheria.

La mostra di Moncler ha ricreato una foresta, al Portrait Milano, per farci avventurare nella straordinaria storia del brandVi raccontiamo la storia di Moncler, visibile a tutti grazie alla mostra The Beyond Performance Exhibit. Proprio nella piazza del Portrait Hotel ... vogue.it

5 cose da sapere su Mark Rothko, in attesa della grande mostra a Palazzo Strozzi di FirenzeIn attesa della grande mostra a Palazzo Strozzi di Firenze, che aprirà a marzo, cinque cose da sapere sull'arte e sulla vita di Mark Rothko ... exibart.com

Hai già visto il quinto episodio Il viaggio sulla Ciclovia Bicknell ci conduce fino alla zona del Monte Bego, tra paesaggi alpini e antiche incisioni rupestri. Un territorio che fu per Clarence Bicknell fonte di studio e ispirazione, dove natura e memoria dial - facebook.com facebook