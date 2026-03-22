ciclismo nairo quintana annuncia il ritiro agonistico a fine stagione

La conferenza stampa che precede il via del Giro di Catalogna 2026 di ciclismo su strada porta con sé la notizia del ritiro agonistico, al termine della stagione appena iniziata, del colombiano Nairo Quintana, che in carriera ha vinto il Giro d’Italia 2014 e la Vuelta 2016, arrivando secondo al Tour nel 2013 e nel 2015, e terzo nel 2016. Il colombiano della Movistar, al 15° anno da professionista, ha infatti annunciato: “ È una giornata importante per me, per la mia famiglia, per tutti quelli che mi sono stati vicini. Oggi sono qui per dirvi che è la mia ultima stagione da ciclista professionista. Non sarà questa la mia ultima corsa, ma ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in tutti questi anni “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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