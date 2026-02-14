martina di centa annuncia il ritiro al termine della stagione

Martina Di Centa ha deciso di smettere di gareggiare dopo la fine della stagione 2025-2026, motivata dalla lunga carriera e dalla voglia di dedicarsi ad altri progetti. La decisione è stata annunciata tramite la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) subito dopo la staffetta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove ha aiutato l’Italia a raggiungere un sorprendente sesto posto. Quella gara le ha permesso di vivere un sogno, avvicinandola al podio che ha sempre desiderato.

Martina Di Centa ha annunciato il proprio ritiro alla conclusione della stagione 2025-2026. Lo ha comunicato tramite le pagine della FISI al termine della staffetta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nella quale ha contribuito a portare l’Italia a un insperato sesto posto, ma soprattutto le ha consentito di sognare a lungo l’impossibile, vale a dire il podio. Queste le parole della classe 2000 di Tolmezzo: “ Ci abbiamo provato nel migliore dei modi; ho cercato di fare la mia parte. Ci ho creduto fino alla fine. Vedendo le prime due frazioni era giusto crederci, ho sognato tutta la gara. Il mio bilancio per ora è positivo, posso dirmi soddisfatta. 🔗 Leggi su Oasport.it

