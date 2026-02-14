Martina Di Centa annuncia il ritiro al termine della stagione
Martina Di Centa ha deciso di smettere di gareggiare dopo la fine della stagione 2025-2026, motivata dalla lunga carriera e dalla voglia di dedicarsi ad altri progetti. La decisione è stata annunciata tramite la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) subito dopo la staffetta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove ha aiutato l’Italia a raggiungere un sorprendente sesto posto. Quella gara le ha permesso di vivere un sogno, avvicinandola al podio che ha sempre desiderato.
Martina Di Centa ha annunciato il proprio ritiro alla conclusione della stagione 2025-2026. Lo ha comunicato tramite le pagine della FISI al termine della staffetta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nella quale ha contribuito a portare l'Italia a un insperato sesto posto, ma soprattutto le ha consentito di sognare a lungo l'impossibile, vale a dire il podio. Queste le parole della classe 2000 di Tolmezzo: " Ci abbiamo provato nel migliore dei modi; ho cercato di fare la mia parte. Ci ho creduto fino alla fine. Vedendo le prime due frazioni era giusto crederci, ho sognato tutta la gara. Il mio bilancio per ora è positivo, posso dirmi soddisfatta.
Martina Di Centa spiazza tutti: "Dopo l'Olimpiade mi ritiro. Voglio stare di più con la famiglia"
Martina Di Centa ha annunciato che si ritirerà dopo le Olimpiadi, spiegando di voler dedicare più tempo alla famiglia.
Milano Cortina: Martina Di Centa annuncia il ritiro, a 26 anni basta gare(ANSA) - TESERO, 14 FEB - La fondista azzurra Martina Di Centa ha annunciato a Tesero il suo ritiro dall'agonismo. L'atleta di Tolmezzo, che il 6 marzo compie 26 anni, porterà comunque a termine la st
Martina Di Centa spiazza tutti: Dopo l'Olimpiade mi ritiro. Voglio stare di più con la famigliaL'annuncio della 26enne al termine della staffetta: Datemi qualche giorno e vi spiegherò meglio, intanto se farò la gara team sprint saluterò il pubblico meraviglioso che ci ha sostenuto
Sesto posto per una generosa Italia che con Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol ha a lungo sognato una medaglia.
Nella staffetta 4x7.5 km femminile di sci di fondo… Le azzurre fanno una prova C-L-A-M-O-R-O-S-A e per 3/4 di gara sono in zona podio! Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol…