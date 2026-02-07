Schlager Juve il Lipsia annuncia la separazione a fine stagione | i bianconeri tentano il colpo Fissato l’incontro

La Juventus ha deciso di muoversi subito per assicurarsi Schlager, dopo che il Lipsia ha annunciato che non rinnoverà il contratto. I bianconeri hanno già fissato un incontro con l’entourage del giocatore, cercando di bruciare la concorrenza e portarlo in Italia prima della fine della stagione. La trattativa è in salita, ma i dirigenti sono determinati a chiudere l’affare.

