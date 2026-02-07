Schlager Juve il Lipsia annuncia la separazione a fine stagione | i bianconeri tentano il colpo Fissato l’incontro
La Juventus ha deciso di muoversi subito per assicurarsi Schlager, dopo che il Lipsia ha annunciato che non rinnoverà il contratto. I bianconeri hanno già fissato un incontro con l’entourage del giocatore, cercando di bruciare la concorrenza e portarlo in Italia prima della fine della stagione. La trattativa è in salita, ma i dirigenti sono determinati a chiudere l’affare.
Schlager Juve, il Lipsia annuncia il mancato rinnovo e la Juventus si fionda sull’austriaco: incontro fissato con l’entourage per bruciare la concorrenza. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza è quello di Xaver Schlager, centrocampista totale del Lipsia che rappresenta l’occasione perfetta per qualità ed esborso economico. Il club tedesco ha ufficialmente comunicato che l’austriaco non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, scatenando una vera e propria corsa internazionale per accaparrarsi le sue prestazioni a parametro zero. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Schlager Juve, il colpo a parametro zero: fissato un incontro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Schlager Juve
Schlager Juve, stretta per il centrocampista del Lipsia: i bianconeri potrebbero anticiparne l’arrivo già a gennaio! Cosa sta succedendo
La Juventus valuta l'acquisto di Xaver Schlager dal Lipsia, con possibilità di anticipare l'arrivo già a gennaio.
Schlager Juve, la pista si complica? Le parole del ds del Lipsia gelano i bianconeri. Cosa ha detto il dirigente della squadra tedesca
Le dichiarazioni del ds del Lipsia hanno complicato le trattative per Schlager, uno dei profili seguiti dalla Juventus.
Ultime notizie su Schlager Juve
Argomenti discussi: Chi è Xaver Schlager, il centrocampista che piace alla Juventus per l'estate: carriera, ruolo e caratteristiche; Juve, per l'estate c'è interesse per un centrocampista; ? UFFICIALE | Il Lipsia annuncia: Schlager non rinnoverà. Juve sempre più vicina?; FLASH - Schlager, primo assist alla Juventus: arriva il comunicato del Lipsia sul suo futuro!.
Juventus interessata a Schlager: non ha rinnovato col Lipsia. Le news di calciomercato
Occasione Juve: Schlager si può prendere a zeroIl centrocampista austriaco ha confermato di non voler rinnovare con il Lipsia: la mossa che voleva la Juventus. msn.com
SKY - Schlager non rinnova: in estate lascerà il Lipsia, la Juventus osserva interessata ift.tt/jvVf38y x.com
#Schlager, obiettivo della #Juventus, lascerà ufficialmente il #Lipsia a fine stagione Le parole del centrocampista austriaco: "I miei ultimi tre anni e mezzo sono stati segnati da diversi momenti indimenticabili in particolare i trionfi in Coppa di Germania e Sup facebook
