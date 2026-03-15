Durante la trasmissione Domenica In, Mara Venier ha ricordato Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La conduttrice ha espresso sentimenti di affetto e nostalgia, menzionando anche alcune tensioni passate che li avevano divisi. Il ricordo è stato accompagnato da parole sincere e un tono di rispetto per la collega recentemente scomparsa.

Un ricordo pieno di affetto, nostalgia e qualche parola pungente. A Domenica In, Mara Venier ha voluto rendere omaggio a Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni dopo una malattia che non le ha lasciato scampo: un tumore al pancreas. La puntata di domenica 15 marzo si è trasformata in un momento di raccoglimento televisivo. In studio, accanto alla padrona di casa, c’erano Alberto Matano e Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare e grande amico della Bonaccorti. L’intenzione era chiara sin dall’inizio: ricordarla con leggerezza, come lei avrebbe voluto. Anche se non è stato facile trattenere l’emozione. “Oggi parleremo di Enrica”, aveva anticipato Venier prima della pubblicità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Ci avevano divise”

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