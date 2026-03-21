L’eredità di Chuck Norris ammonta a 70 milioni di dollari | a chi andrà il patrimonio dell'attore

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore è deceduto all’età di 86 anni dopo un malore improvviso. Il suo patrimonio di 70 milioni di dollari comprende royalty di Walker Texas Ranger e investimenti destinati alle cure mediche della moglie. La distribuzione della sua eredità sarà annunciata a breve, coinvolgendo i familiari e le persone vicine. La notizia si diffonde mentre si attendono dettagli sulla ripartizione dei beni.

L'attore si è spento all'età di 86 anni dopo un malore improvviso. Dalle royalty multimilionarie di Walker Texas Ranger agli investimenti per le cure mediche della moglie Gena: ecco come sarà diviso il suo patrimonio da 70 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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