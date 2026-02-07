Oggi ricorre il 109° anniversario del debutto di Charlot, il personaggio interpretato da Charlie Chaplin. Quel giorno del 1914, il “vagabondo gentiluomo” entrò nel mondo del cinema muto, diventando simbolo di umanità e di una realtà dura e spesso triste. Charlot rappresentò molte generazioni dell’America degli anni Venti e Trenta, portando sul grande schermo sorrisi e riflessioni.

Il 7 febbraio 1914 The Tramp, il vagabondo, il celebre personaggio comico del cinema muto ideato e interpretato da Charlie Chaplin. La maschera comparve per la prima volta nel film Charlot ingombrante nelle vesti di un personaggio maldestro, ma di buon cuore, un vagabondo che si sforza di comportarsi con le buone maniere e la dignità di un gentiluomo, nonostante il suo status sociale. Tuttavia, Charlot sa usare anche astuzia per ottenere ciò che gli serve. Charlot ingombrante è un film diretto da Henry Lehrman, prodotto dalla Keystone Pictures Studio e distribuito negli Stati Uniti dalla Mutual Film proprio quel 7 febbraio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 7 febbraio 1914, debutta Charlot, il vagabondo gentiluomo

