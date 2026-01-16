Giorgia Meloni diventa un manga nel selfie con la premier giapponese Takaichi | Nazioni lontane ma vicine

Un’immagine condivisa sui social mostra Giorgia Meloni in versione manga, scattata durante un selfie con la premier giapponese Takaichi. L’incontro tra le due leader rappresenta un segno di vicinanza tra nazioni lontane, sottolineando come le relazioni internazionali possano essere anche simbolicamente avvicinate attraverso incontri e scambi culturali. Questa scena unisce mondi diversi, rendendo visibile il dialogo tra Italia e Giappone in modo originale e immediato.

Un'immagine particolare ha fatto il giro dei social: Giorgia Meloni trasformata in un personaggio manga. Durante la sua visita ufficiale a Tokyo, la presidente del Consiglio italiana ha condiviso sui suoi profili un selfie con la premier giapponese Sanae Takaichi, rielaborato con il classico stile dei fumetti nipponici. Il messaggio che accompagna la foto parla chiaro: "Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia". Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia con @takaichisanae pic.twitter.comLbRlnoeQcZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026 L'incontro tra le due leader ha un significato speciale.

