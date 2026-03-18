Quattro ispettori del Ministero della Giustizia sono arrivati in Maserati, circondati da reporter, per avviare i controlli sulla famiglia conosciuta come “del bosco”. La scena si è svolta in un’area frequentata da persone, dove sono stati avvistati mentre si preparavano a entrare. La visita ha attirato l’attenzione di diversi testimoni presenti sul posto.

Gli ispettori del Ministero della Giustizia sono arrivati in quattro a bordo di un’auto scura, tra la folla di giornalisti, per iniziare gli accertamenti sulla cosiddetta “famiglia del bosco”. L’intervento segue l’ordinanza del 6 marzo scorso con cui i giudici del Tribunale dei minorenni dell’L’Aquila hanno disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui erano ospitati i figli. La delegazione ha iniziato la raccolta documentale e i colloqui con i magistrati coinvolti, secondo quanto richiesto dal Guardasigilli Carlo Nordio. Affidamento al papà e la nuova casa a Palmoli. A quasi 200 chilometri di distanza, nella “casa nel bosco” di Palmoli, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham continuano a sperare in un ricongiungimento con i figli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, la vip va a trovarli in Maserati ma accade l’impensabile

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