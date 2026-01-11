chi sono alice e federico i figli di claudio bisio e cosa fanno nella vita

Alice e Federico sono i figli di Claudio Bisio e Sandra Bonzi. Federico ha scelto di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme del padre. Alice, invece, preferisce mantenere un profilo più riservato, lontano dai riflettori. Entrambi rappresentano le diverse scelte di vita all’interno della famiglia Bisio.

Alice e Federico sono i figli di Claudio Bisio, arrivati dalla relazione con la moglie Sandra Bonzi: il secondogenito ha seguito le orme del padre, a differenza della figlia che conduce una vita lontano dai riflettori. Chi sono i figli di Claudio Bisio. Oggi l’attore sarà tra gli ospiti del secondo appuntamento di Verissimo, in onda a partire dalle 16:00 su Canale 5. A quattro anni dall’inizio della relazione tra Bisio e la Bonzi, nel 1996 nasceva Alice la primogenita della coppia. La ragazza è nata a Roma ed è molto riservata sulla sfera privata. A differenza dei genitori, la 29enne non è impegnata nel mondo dello spettacolo e non è appare sui social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

