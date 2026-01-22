Patrimonio culturale il Ministro Giuli nomina nuovi consiglieri Cda dei Musei dell' Umbria | ecco chi sono

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha recentemente nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali dell'Umbria. La selezione, avvenuta attraverso un processo di valutazione e segnalazioni, ha portato alla nomina di figure di rilievo tra cui l'imprenditrice Luisa Todini, il politologo Alessandro Campi e Federica Benda. Questa decisione mira a rafforzare la gestione e la tutela del patrimonio culturale della regione.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) della rete Musei Nazionali dell'Umbria, dopo segnalazioni e valutazioni: si tratta dell'imprenditrice Luisa Todini, del professore e politologo Alessandro Campi, di Federica Benda.

