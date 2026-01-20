Kelany | Certi magistrati non sono liberi e indipendenti C’è chi mette l’ideologia davanti alla sicurezza

Alcuni interventi di magistrati che hanno ritenuto di liberare immigrati irregolari provenienti dall’Albania, considerati delinquenti, hanno sollevato discussioni sulla loro indipendenza. Queste decisioni sono state criticate poiché, secondo molti, potrebbero compromettere la sicurezza pubblica. La controversia evidenzia le tensioni tra il rispetto dei diritti e la tutela della sicurezza dei cittadini, sollevando interrogativi sulla libertà di giudizio e l’orientamento ideologico nel sistema giudiziario.

Gli interventi di alcuni magistrati che “liberano” immigrarti irregolari dal profilo delinquenziale dall’Albania fanno indignare “perché mettono a rischio la sicurezza dei cittadini”. Non usa mezzi termini Sara Kelany, deputata e responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Tempo. “È inaccettabile. Cioè, per la difendere la propria ideologia tu, magistrato, metti a rischio la sicurezza nazionale? Perché siamo chiari: quei magistrati volevano bloccare il trattato Italia Albania. In realtà non c’era, nei loro provvedimenti, nessuna analisi dei singoli casi. Ma solo il desiderio di far naufragare una misura fortemente voluta dal centrodestra”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

