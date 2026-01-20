Kelany | Certi magistrati non sono liberi e indipendenti C’è chi mette l’ideologia davanti alla sicurezza

Alcuni interventi di magistrati che hanno ritenuto di liberare immigrati irregolari provenienti dall’Albania, considerati delinquenti, hanno sollevato discussioni sulla loro indipendenza. Queste decisioni sono state criticate poiché, secondo molti, potrebbero compromettere la sicurezza pubblica. La controversia evidenzia le tensioni tra il rispetto dei diritti e la tutela della sicurezza dei cittadini, sollevando interrogativi sulla libertà di giudizio e l’orientamento ideologico nel sistema giudiziario.

