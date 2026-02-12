Gisèle Pelicot | Accusata di avere inventato tutto al processo Ora racconto la verità sulle sevizie

Gisèle Pelicot rompe il silenzio e rivela la sua verità. Dopo anni di accuse di aver inventato tutto durante il processo, ora decide di raccontare le sevizie che dice aver subito. Non vuole essere vista solo come una vittima e ha scritto un libro per spiegare la sua versione dei fatti. La sua storia continua a dividere, mentre lei cerca di fare chiarezza sulla sua vicenda.

La donna diventata un simbolo di coraggio, torna sulla sua vicenda durata 10 anni, in cui è stata drogata a sua insaputa dall'ex marito poi violentata da lui e da decine di uomini reclutati sul web Il caso di Gisèle Pelicot continua a interrogare le coscienze di uomini e donne ma lei non vuole più essere pensata solo come una vittima e questa sua volontà l’ha espressa in un libro di memorie. "Durante tutto il processo, sono stata definita come vittima. Oggi non voglio essere più considerata così. Sono stata sacrificata sull'altare del vizio, gettata in pasto a quegli individui. Scrivere è stato un modo per uscire da questa cornice in cui mi sono sentita rinchiusa, di raccontare chi sono veramente". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

La prima intervista televisiva di Gisèle Pelicot mette in luce una storia drammatica e difficile.

