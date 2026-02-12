Gisèle Pelicot il libro e il marito in carcere | Andrò a trovarlo per guardarlo negli occhi

Gisèle Pelicot si prepara a visitare il marito in carcere, dopo aver scritto un libro intitolato “Un inno alla vita”. La donna racconta di come la sua forza e il suo desiderio di vedere il marito siano più forti di tutto. Ha deciso di andare a trovarlo, guardarlo negli occhi e condividere con lui il suo messaggio di speranza.

Gisèle Pelicot ha scritto un libro: “Un inno alla vita”. E oggi in un’intervista a Repubblica spiega che la sua gioia di vivere fa parte del mio Dna. La mia vita è stata segnata da molte tragedie, in particolare la malattia e la morte di mia madre quando ero bambina. Ho voluto raccontare in che modo sono riuscita a superare queste prove. Volevo donare speranza alle donne che, come me, un giorno si sono sentite vuote». È stata drogata e violentata dal marito Dominique Pelicot in numerose occasioni tra il 2011 e il 2020. Dominique ha anche invitato decine di uomini, contattati tramite un sito web, a violentarla mentre era priva di sensi, per lo più nella casa della coppia a Mazan.🔗 Leggi su Open.online

Gisèle Pelicot, una donna francese di 72 anni, ha deciso di parlare dopo decenni di silenzio.

Ci sarà un unico incontro pubblico che Gisèle Pelicot terrà in Italia, e sarà a Torino, per "Aspettando il Salone", in dialogo con la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, Annalena Benini. Al centro dell'incontro il memoir Un inno alla vita (Rizzoli), - facebook.com facebook