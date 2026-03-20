La terribile storia di Gisele Pelicot Ospite a ‘Verissimo’ racconterà l’orrore della violenza

Gisele Pelicot, protagonista di una delle storie più drammatiche degli ultimi anni, sarà ospite a ‘Verissimo’ per raccontare l’esperienza di violenza subita. La donna ha deciso di condividere pubblicamente la sua vicenda, che ha avuto grande risonanza sulla stampa. L’intervista si terrà a Milano il 20 marzo 2026, offrendo così uno spazio di testimonianza diretta sulla sua difficile vicenda.

Milano, 20 marzo 2026 – Gisele Pelicot è stata tra le protagoniste più tristemente conosciute della cronaca degli ultimi anni. La donna, infatti, è stata vittima di suo marito Dominique che, per oltre dieci anni l’ha drogata e resa vittima inerme degli abusi e delle violenze di 50 uomini. Giselle sarà ospite di Verissimo domenica 22 marzo. Chi è Gisele Pelicot. Nata a Villingen, in Germania, nel 1953 con il cognome da nubile Guillou. Gisele si è trasferita in Francia all’età di cinque anni ed è rimasta orfana di madre quattro anni dopo. Nel 1971 ha conosciuto Dominique Pelicot, diventato suo marito nel 1973. La coppia ha avuto tre figli: David, Florian e Caroline. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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