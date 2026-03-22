Che Tempo Che Fa | Sabrina Ferilli Pif Giusy Buscemi e Tredici Pietro tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Fazio, come ogni domenica, torna in diretta sul Nove dalle 19.30 con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 22 marzo 2026. Tanti gli ospiti del nuovo appuntamento, a partire dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Presenti in studio anche Ficarra e Picone, protagonisti di un sodalizio artistico di oltre 30 anni, iniziato nel collettivo Chiamata Urbana Urgente e consacratosi a teatro, in TV e al cinema, come registi, sceneggiatori e interpreti di numerosi film. A seguire, saranno attesi Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del quarto film di Pif, . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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