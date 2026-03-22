Fabio Fazio, come ogni domenica, torna in diretta sul Nove dalle 19.30 con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 22 marzo 2026. Tanti gli ospiti del nuovo appuntamento, a partire dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Presenti in studio anche Ficarra e Picone, protagonisti di un sodalizio artistico di oltre 30 anni, iniziato nel collettivo Chiamata Urbana Urgente e consacratosi a teatro, in TV e al cinema, come registi, sceneggiatori e interpreti di numerosi film. A seguire, saranno attesi Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del quarto film di Pif, . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Che Tempo Che Fa: Sabrina Ferilli, Pif, Giusy Buscemi e Tredici Pietro tra gli ospiti

Articoli correlati

Che Tempo Che Fa ospiti stasera su NOVE: Sabrina Ferilli e Ficarra & PiconeNuova puntata di Che Tempo Che Fa stasera domenica 22 marzo sul NOVE: ospiti Sabrina Ferilli e Ficarra & Picone.

Che tempo che fa, Sabrina Ferilli ospite: anticipazioniStasera saranno diversi gli ospiti di Che tempo che fa: Sabrina Ferilli, Tredici Pietro, Pif, Giusy Buscemi, Roberto Saviano.

Tutto quello che riguarda Che Tempo Che

Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Puntata 15 marzo 2026; Che tempo che fa oggi domenica 22 marzo, ospiti di Fazio e anticipazioni; Che tempo che fa, stasera in tv: Sal Da Vinci, Carlo Verdone e gli altri ospiti della puntata; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 15 marzo, da Sal Da Vinci a Carlo Verdone.

Che Tempo Che Fa ospiti stasera su NOVE: Sabrina Ferilli e Ficarra & PiconeNuova puntata di Che Tempo Che Fa stasera domenica 22 marzo sul NOVE: ospiti Sabrina Ferilli e Ficarra & Picone. In studio anche Pif, Giusy Buscemi e Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo ... movieplayer.it

Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 marzo 2026Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, domenica 22 marzo 2026, alle ore 19,30. Tutte le informazioni ... tpi.it

Fabio Fazio torna al timone di una nuova puntata di Che tempo che fa, sul Nove, accompagnato da Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerbäck. Ospiti: la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in un momento molto delicato per l’Europa tra le con facebook

Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) / Posts / X x.com