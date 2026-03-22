Che tempo che fa Sabrina Ferilli ospite | anticipazioni

Stasera a Che tempo che fa saranno presenti diversi ospiti tra cui l’attrice Sabrina Ferilli, l’attore Tredici Pietro, il regista Pif, l’attrice Giusy Buscemi e lo scrittore Roberto Saviano. La puntata prevede interventi di ciascuno di loro, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sulle interviste previste. L’evento si svolgerà in prima serata, come di consueto.

Stasera saranno diversi gli ospiti di Che tempo che fa: Sabrina Ferilli, Tredici Pietro, Pif, Giusy Buscemi, Roberto Saviano. Questa sera aChe tempo che fagrandi ospiti.Fabio Fazio, come sempre darà spazio all’attualità, al cinema, alla musica e a momenti di grande divertimento con il Tavolo a fine serata. A ciò si aggiungerà l’ormai consueto monologo di Luciana Littizzetto. Oggi tra i tanti ospiti c’è molta attesa perSabrina Ferilliche parerà del film che ora è al cinema,Notte prima degli esami 3.0. Stasera aChe tempo che fasi inizia con lo spazio dedicato all’attualità. A dialogare conFazioci saranno:Roberto Saviano–che commenterà il... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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