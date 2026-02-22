Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 22 febbraio | Carlo Conti super ospite di Fazio

Carlo Conti sarà ospite di Fazio domenica 22 febbraio, portando in studio un'anticipazione del suo nuovo programma televisivo. La presenza del conduttore toscano attirerà molti spettatori, che potranno ascoltare le sue novità e progetti futuri. La puntata sarà ricca di momenti interessanti, con ospiti e approfondimenti vari. La trasmissione si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della domenica sera, attirando un vasto pubblico televisivo.

Torna domenica 22 febbraio su Nove il tradizionale appuntamento con una delle trasmissioni più seguite della tv italiana, Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio ci regala ancora una volta una serata che mescola grandi ospiti, cultura, musica e e intrattenimento in un mix irresistibile. Con lui, come sempre, le inseparabili compagne d’avventura Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche la puntata del 22 febbraio si preannuncia ricca di ospiti e storie tra cui spicca la presenza di Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, mentre il Tavolo sarà animato dalla presenza tra gli altri di Michele Zarrillo, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

