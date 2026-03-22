Durante il Ballo della Rosa, Charlène di Monaco ha indossato un abito monospalla grigio perla firmato Elie Saab. L’evento si è svolto in un’atmosfera che richiamava lo spazio, con tutti gli outfit scelti per la serata. La reale ha scelto un look che si distingue per eleganza e originalità, attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Per l'evento clou dell'agenda monegasca, la reale ha sfoggiato un monospalla grigio perla frimato Elie Saab. Carolina di Monaco ha sfoggiato un ensemble firmato Chanel mentre Beatrice Borromeo è rimasta fedele a Dior. A sorpresa presente anche Lady Kitty Spencer in Dolce&Gabbana +++dropcap Charlène di Monaco, la regina della festa stellare. La reale si è presa la scena con un look che richiamava la principessa Leila di Star Wars al Ballo della Rosa 2026, l'evento che unisce glamour e beneficenza giunto alla 70esima edizione. «Galaxy Rose Ball», questo il tema scelto da Carolina di Monaco per il galà volto a raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Principessa Grace, l'ente benefico istituito da Grace di Monaco da sempre legato alla serata danzante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco, un look stellare per il Ballo della Rosa ambientato nello spazio (e tutti gli outfit della serata)

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