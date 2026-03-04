un premierato anticipato depositata la legge elettorale

I capigruppo della maggioranza hanno depositato la nuova legge elettorale, disponibile da ieri sul sito della Camera. Il testo della riforma corrisponde a quello diffuso il 25 febbraio. La proposta riguarda un premierato anticipato e mira a modificare le modalità di elezione e composizione del governo. La legge rimane ora in esame prima di eventuali passaggi successivi.

I capigruppo della maggioranza hanno depositato il testo della riforma elettorale, che da ieri è disponibile sul sito della Camera, e che coincide con quello diffuso il 25 febbraio, dopo l’accordo notturno del centrodestra in via della Scrofa. Un testo che verrà modificato in diversi punti, come è stato detto – sempre ieri – in una riunione del gruppo di Fdi al Senato. Gli unici punti certi della riforma voluta di Giorgia Meloni sono l’indicazione del candidato premier al momento di depositare liste e programmi, e il meccanismo del proporzionale con un premio (di maggioranza o di governabilità ma questo si vedrà). Un modo, come hanno sottolineato Ignazio La Russa e Giovanni Donzelli, di «anticipare» il premierato, di introdurlo de facto senza doversi attardare a modificare la Costituzione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

