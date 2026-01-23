Finge un’infermità per evitare 12 anni di carcere | la fuga dai carabinieri finisce con l’auto ribaltata

Un uomo ha tentato di sottrarsi alla detenzione simulando una grave infermità, ma è stato scoperto dai carabinieri durante un inseguimento nel centro di Gonars. La fuga si è conclusa con l’auto ribaltata e l’arresto dell’individuo, che rischiava fino a 12 anni di reclusione. L’episodio evidenzia l’efficacia delle operazioni di controllo e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare comportamenti illeciti.

Ha simulato una grave infermità per evitare di finire in carcere, ma è stato smascherato dai carabinieri e arrestato dopo un inseguimento per le vie del centro di Gonars. È quanto accaduto a K.L., 62enne friulano, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte d'appello di.

