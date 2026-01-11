A lezione di ’resistenza’ L’avvocato in casa Cpa | La fuga? Meglio evitare Rischi il reato di lesioni

Durante una lezione sulla resistenza, un avvocato ha evidenziato l'importanza di evitare comportamenti rischiosi, come la fuga, in caso di controlli delle forze dell'ordine. In situazioni di tensione, è fondamentale conoscere i propri diritti e le conseguenze legali, per affrontare eventuali verifiche senza incorrere in reati come le lesioni. Un atteggiamento consapevole può contribuire a gestire con maggiore responsabilità momenti delicati con le autorità.

Firenze, 11 gennaio 2025 – “Se scopro che la Digos è venuta a casa ma non c’ero mi conviene continuare ad aspettare che mi trovino loro o è meglio presentarsi in questura?”. Risponde il legale: “Non c’è più la difesa dal processo, tanto vale assecondarli”. Servono oltre due ore di risposte e consigli dell’avvocato Sauro Poli, in un perfetto mix tra una lectio universitaria e un breviario di sopravvivenza con le contromisure da adottare per accontentare la vasta platea del Cpa, il centro popolare autogestito di Firenze sud, dove venerdì pomeriggio è stato invitato un esperto per rispondere a tutti i dubbi sulle ’pratiche di resistenza’ dopo l’autunno caldo delle piazze e le manifestazioni per la Palestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A lezione di ’resistenza’. L’avvocato in casa Cpa: “La fuga? Meglio evitare. Rischi il reato di lesioni” Leggi anche: Furto in casa, fuga e resistenza. Condannato e rimpatriato un albanese di 24 anni Leggi anche: Responsabile di resistenza e lesioni, trovato tra i pupi del presepe: arrestato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ACQUAGYM Tonifica il corpo, migliora la resistenza e allenati divertendoti… in acqua! Dal 7 gennaio 2026 Mercoledì alle ore 20:50 Presso Centro Acqua e Vita – Thiene Lezione di prova: 10,00 € (solo su prenotazione – pagamento anticipato) Pacchett - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.