«I legami tra toghe e politica sono a sinistra. Sulla riforma la buttano in cagnara perché non hanno argomenti». Parla Sallusti.

Alessandro Sallusti, giornalista professionista dal 1981 e direttore di vari quotidiani, analizza i rapporti tra toghe e politica, evidenziando come le tensioni sulla riforma siano spesso alimentate da mancanza di argomentazioni. Con oltre quattro decenni di esperienza nel racconto dell’Italia, Sallusti offre una prospettiva critica e sobria sugli sviluppi politici e giudiziari del nostro paese.

Giornalista professionista dal 1981, direttore de Il Giornale e di Libero, Alessandro Sallusti racconta da oltre 40 anni l’Italia, dai fasti degli anni Ottanta, passando per la caduta della Prima Repubblica, Tangentopoli, la discesa in campo di Silvio Berlusconi e quel 2011 in cui tutto cambiò, a colpi di spread. Autore, con l’ex magistrato Luca Palamara, di Il Sistema, libro intervista che nel 2021 scoperchiò il vaso di Pandora, raccontando il verminaio in cui si era trasformato il Consiglio Superiore della Magistratura, oggi è portavoce del comitato Sì Riforma, presieduto dall’ex vicepresidente della Corte Costituzionale ed ex componente del Csm Nicolò Zanon, a sostegno della riforma Nordio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

