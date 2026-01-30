Inaccettabile scontro tra poteri la politica delegittima le toghe | parla il costituzionalista Giuseppe Campanelli

Un nuovo scontro scuote il mondo politico e giudiziario. Il costituzionalista Giuseppe Campanelli attacca duramente, definendo inaccettabile il modo in cui alcuni politici delegittimano le toghe. Nel frattempo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio difende la riforma, affermando che non mira a mettere in discussione l’indipendenza dei giudici, ma che queste parole non fermano le tensioni tra le istituzioni.

“Ritengo blasfemo sostenere che la riforma tenda a minare l’indipendenza e l’autonomia delle toghe”, ha affermato, nel suo intervento all’Anno Giudiziario, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Giuseppe Campanelli, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Unversità di Pisa e componente del coordinamento regionale della Toscana del comitato Giusto Dire No, che ne pensa? “Una considerazione generale. L’intervento del Ministro è stato orientato all’80% sulla riforma. Se, invece, si cerca la stessa parola nei discorsi del Primo Presidente e del Procuratore generale non la si trova richiamata neanche una volta, e ovviamente neanche il termine blasfemo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Alessandro Sallusti, giornalista professionista dal 1981 e direttore di vari quotidiani, analizza i rapporti tra toghe e politica, evidenziando come le tensioni sulla riforma siano spesso alimentate da mancanza di argomentazioni.

