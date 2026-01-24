L'Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro il Pisa nella partita di Serie A, dopo un avvio difficile che li ha visti sotto di due gol nella prima metà dell'incontro. La squadra nerazzurra ha reagito prontamente, rimontando e chiudendo il match con un risultato di 6-2. Questa partita evidenzia la capacità dell'Inter di reagire alle difficoltà e di dominare il gioco nel corso del secondo tempo.

A San Siro i nerazzurri vanno sotto di due goal nella prima mezz'ora, poi rimontano e chiudono il match con quattro goal di vantaggio Inter-Pisa è stato un climax, con tutti i colpi di scena concentrati nella prima mezz’ora. A San Siro la capolista della Serie A è andata incredibilmente sotto di due gol contro l’ultima in classifica, prima di scuotersi, ribaltare il risultato già nel primo tempo e poi dilagare nella ripresa fino al 6-2 finale. Un primo tempo che ha lasciato in eredità più di una certezza per l’Inter. Yann Sommer difficilmente sarà il portiere della prossima stagione, Pio Esposito ha dimostrato di essere pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e Luis Henrique, almeno per ora, non può essere considerato il vice Dumfries: un esterno destro andrà cercato sul mercato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, Inter a valanga 6-2 sul Pisa: paura iniziale, poi dominio nerazzurro

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter a valanga sul Pisa. I nerazzurri ne fanno 6Gli aggiornamenti sui risultati della Serie A 202526 forniscono un quadro completo delle partite in corso e dei risultati ufficiali.

Il Pisa sogna il 'colpaccio', poi è solo valanga InterNella partita tra Pisa e Inter, i nerazzurri hanno conquistato una vittoria con il punteggio di 6-2.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Serie A. Inter-Pisa 6-2: dilaga la squadra di Chivu che allunga sulle inseguitrici - Inter-Pisa 6-2: dilaga la squadra di Chivu che allunga sulle inseguitrici; Serie A, Inter-Pisa 6-2: la capolista allunga in vetta alla classifica; La Serie D U18 firma una vittoria di prestigio, 2-1 all’Inter; Inter, pazza rimonta per la fuga: il Pisa spaventa San Siro, poi ne prende 6.

Serie A, Inter-Pisa 6-2: la capolista allunga in vetta alla classificaL’anticipo del venerdì ha aperto la 22esima giornata del campionato. A San Siro la squadra di Chivu va sotto di due gol ma poi ribalta il risultato e dilaga. Domani si prosegue con Como-Torino, Fioren ... tg24.sky.it

Inter-Pisa diretta Serie A: segui l'anticipo di campionato tra Chivu e Gilardino LIVEÈ Inter-Pisa ad aprire la 22ª giornata di Serie A. L'anticipo di San Siro si configura come un vero e proprio 'testa-coda', con i Campioni d'Inverno che ospitano la squadra di Gilardino con l'intento ... msn.com

Serie A. Inter-Pisa 6-2: dilaga la squadra di Chivu che allunga sulle inseguitrici Domenica i big match Juventus-Napoli Roma-Milan. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-22-risultati-cronaca-aggi - facebook.com facebook

Quello di Mkhitaryan è il cinquantesimo gol stagionale dell’Inter in Serie A. 2.27 a partita. Fase offensiva eccellente. x.com