Roma due facce a confronto | zero vittorie con le big e dominio contro le piccole

Roma mostra un andamento contrastante tra le partite contro le grandi squadre e quelle contro le squadre più deboli. Secondo un’analisi di Sky Sport, la squadra di Gasperini non ha ancora conquistato vittorie nei confronti delle prime cinque in classifica, evidenziando una difficoltà nei match più impegnativi. Questa situazione sottolinea le sfide della Roma nel confrontarsi con le big, mentre dimostra un certo dominio contro le avversarie di livello inferiore.

La difficoltà della Roma nei big match non è più una sensazione, ma un dato certificato dai numeri. L’analisi condotta da Sky Sport mette in evidenza un rendimento estremamente negativo della squadra di Gasperini negli scontri diretti: 0% di vittorie contro le squadre classificate tra il primo e il quinto posto. Un dato che rende i giallorossi ultimi tra i top club italiani per risultati contro le grandi. Nel confronto con le dirette concorrenti, la Roma fa peggio anche dell’Inter, che si ferma al 25%. Decisamente migliori, invece, i numeri di Milan e Napoli, rispettivamente all’83% e al 75% di vittorie, mentre la Juventus si assesta su un comunque positivo 58%. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

