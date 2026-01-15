Livorno truffe agli anziani | si fa consegnare 35mila euro e tenta fuga in treno Fermata e denunciata a Firenze

Una giovane donna è stata fermata a Firenze dopo aver truffato un anziano a Livorno, facendogli consegnare circa 35.000 euro. La polizia ha rinvenuto gioielli e denaro contante durante le verifiche, e la stessa è stata denunciata per truffa aggravata. L'episodio evidenzia i rischi delle frodi rivolte agli anziani e l'importanza di prestare attenzione nelle transazioni finanziarie.

