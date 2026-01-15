Livorno truffe agli anziani | si fa consegnare 35mila euro e tenta fuga in treno Fermata e denunciata a Firenze
Una giovane donna è stata fermata a Firenze dopo aver truffato un anziano a Livorno, facendogli consegnare circa 35.000 euro. La polizia ha rinvenuto gioielli e denaro contante durante le verifiche, e la stessa è stata denunciata per truffa aggravata. L'episodio evidenzia i rischi delle frodi rivolte agli anziani e l'importanza di prestare attenzione nelle transazioni finanziarie.
Una giovane truffatrice, trovata in possesso di gioielli per il valore di circa 35.000 euro e denaro contante per una somma di circa 1000 euro, è stata denunciata in stato di libertà dalla Polizia Ferroviaria di Firenze per truffa aggravata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
