Riconoscimento del comune a Lucilla Veri operatrice sanitaria

Il Comune di Arezzo ha conferito un riconoscimento a Lucilla Veri, operatrice sanitaria, per la sua professionalità, prontezza di intervento e spirito di altruismo. L’attestato premia il suo impegno nel salvare una vita umana, sottolineando l’importanza del ruolo svolto con dedizione e competenza nel settore sanitario. Un riconoscimento che valorizza l’importanza del lavoro quotidiano di operatori come Lei, fondamentali per la comunità.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – "Un attestato alla sua professionalità, alla sua prontezza di intervento, al suo altruismo che hanno contribuito a salvare una vita umana. Siamo orgogliosi di lei". Così il Presidente del Consiglio Antonello Antonelli ha motivato, ad inizio seduta dell'assise di lunedi sera, il riconoscimento che l'Amministrazione Comunale ha conferito a Lucilla Veri, giovane operatrice sanitaria originaria di Sansepolcro. Lucilla durante il viaggio di nozze con destinazione New York ha prontamente soccorso in aereo un passeggero colto da grave malore durante il volo.

