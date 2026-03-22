Durante la partita all’Allianz Stadium, si è verificato un episodio riguardante il rigore assegnato alla Juventus, che ha portato a svelare un problema di comunicazione tra il tecnico e i suoi collaboratori. Spalletti ha dato il suo via libera a Locatelli senza apparenti obiezioni, portando alla luce una situazione di confusione nelle decisioni di campo.

Il giallo del dischetto all’ Allianz Stadium rivela un corto circuito gerarchico nella Juventus di Luciano Spalletti. Il rigore fallito da Manuel Locatelli contro il Sassuolo, che cristallizza l’ 1-1 finale, non è stato solo un errore tecnico, ma il risultato di una gestione concitata a bordo campo. Nonostante la presenza sul terreno di gioco di specialisti del calibro di Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, è stato il capitano bianconero a reclamare la responsabilità della battuta, ottenendo il via libera diretto dal tecnico toscano dopo un rapido consulto sotto la tribuna. La ricostruzione degli istanti precedenti al fischio evidenzia una leadership frammentata: Vlahovic è stato il primo a impossessarsi della sfera dopo il fallo subito, salvo poi cederla a Yildiz in un breve conciliabolo tra i due attaccanti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Caso rigore Juve: il retroscena del via libera di Spalletti a Locatelli

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