Caso Vinicius interviene Infantino | Scioccato e rattristato no al razzismo! La nota della FIFA

Infantino si dice scioccato e rattristato dopo il caso Vinicius, che ha coinvolto insulti razzisti durante la partita tra Benfica e Real Madrid. La FIFA condanna fermamente ogni forma di discriminazione e chiede azioni concrete contro il razzismo nel calcio. Il presidente della federazione internazionale ha sottolineato l’importanza di tutelare i giocatori e garantire un ambiente rispettoso. L’accaduto ha scatenato reazioni ufficiali e richieste di intervento immediato da parte di tutte le parti coinvolte. La questione rimane al centro dell’attenzione del mondo sportivo.

Caso Vinicius Prestianni, interviene la Uefa: la nota ufficiale di risposta al Benfica, aperto un fascicolo! La UEFA ha risposto al Benfica dopo le accuse di comportamento scorretto di Vinicius Prestianni durante la partita, aprendo un fascicolo ufficiale. Presunto razzismo verso Vinicius, Infantino: Scioccato e rattristato. No a ogni discriminazione Le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, sul presunto episodio di razzismo nei confronti di Vinivius Jr in Benfica-Real Madrid. Ancelotti interviene sul caso-Vinicius: Si è scusato, ha fatto un errore. Questione risolva Interviene anche il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, sul caso-Vinicius. L'ex allenatore del Milan conosce bene l'attaccante, con il quale ha vinto al Real Madrid. ANCHE KELLY DENUNCIA DEGLI INSULTI RAZZISTI SUI SOCIAL Una prima parte di play-off di Champions League davvero triste sotto questo aspetto: dopo il caso Prestianni-Vinicius arriva anche la denuncia del centrale bianconero.