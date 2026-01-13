Chiara Poggi aggredita in cucina prima di essere uccisa | le conclusioni della nuova perizia su Garlasco

Una nuova perizia sul caso Garlasco rivela che Chiara Poggi sarebbe stata aggredita in cucina prima di essere uccisa, contrariamente alle precedenti ipotesi. I consulenti della famiglia sostengono che l'aggressione sia avvenuta all'interno della villetta, segnando un cambiamento nelle conclusioni ufficiali. Queste risultanze offrono un nuovo spunto di riflessione sul tragico episodio avvenuto nel 2007.

