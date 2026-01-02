Nella città più pulita dell'India dieci persone sono morte a causa di una contaminazione dell'acqua
A Indore, nota come la città più pulita dell’India, si è verificata una tragedia legata alla contaminazione dell’acqua. A causa di acqua infetta dalle fognature, almeno dieci persone, tra cui un neonato, hanno perso la vita e molte altre sono state ricoverate. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle risorse idriche in una delle città più attente alla pulizia.
Ad Indore, città più pulita dell’India, acqua contaminata dalle fognature ha causato almeno 10 morti e centinaia di ricoveri: tra le vittime anche un neonato che beveva latte in polvere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: I Paesi dell’Ue devono riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero: cosa cambia per l’Italia
Leggi anche: Addio al toporagno dell’Isola di Natale, l’unico presente in Australia: dichiarato estinto a causa nostra
Raccolta differenziata, Bennet (Salerno Pulita): “Nel 2025 siamo saliti in città al 74,4%” - facebook.com facebook
Mister Green raccoglie ogni giorno rifiuti in bici a Livorno: “una città pulita dovrebbe essere una soddisfazione per tutti” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.