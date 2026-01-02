Nella città più pulita dell'India dieci persone sono morte a causa di una contaminazione dell'acqua

A Indore, nota come la città più pulita dell’India, si è verificata una tragedia legata alla contaminazione dell’acqua. A causa di acqua infetta dalle fognature, almeno dieci persone, tra cui un neonato, hanno perso la vita e molte altre sono state ricoverate. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle risorse idriche in una delle città più attente alla pulizia.

