In tutta Italia, sempre più città installano le nuove case dell’acqua. Si tratta di strutture che offrono acqua naturale a basso costo, riducendo l’uso di bottiglie di plastica. Le famiglie apprezzano, perché risparmiano e fanno bene all’ambiente. La novità è semplice: meno plastica, meno inquinamento e meno spese. Le casette dell’acqua diventano così un’idea concreta per migliorare la vita quotidiana.

Meno plastica nell’ambiente, meno inquinamento da trasporto, meno costi per le famiglie. Sono questi i principali vantaggi delle casette dell’acqua, l’alternativa green e a chilometro zero alla minerale del supermercato. Ieri il battesimo della seconda, nuova casa dell’acqua, all’angolo tra le vie Battisti e Moncucco. L’inaugurazione ha segnato il completamento di un intervento da 40mila euro realizzato e finanziato dal Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato. La struttura offre ai cittadini acqua naturale e frizzante refrigerata proveniente direttamente dall’acquedotto comunale, rappresentando la seconda installazione di questo tipo sul territorio dopo quella inaugurata nel 2012 tra via Garibaldi e via Brambilla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risparmio e ambiente, una nuova casa dell’acqua

