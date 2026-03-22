A partire dal 3 agosto, le carte d’identità cartacee, sebbene ancora valide, non saranno più accettate per l’espatrio. Attualmente, circa 15.000 cittadini devono ancora rinnovare il documento prima della scadenza, prevista per agosto. La fine dell’uso delle carte d’identità di carta segna una svolta per il rilascio dei nuovi documenti elettronici.

Dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee, seppur ancora valide, non potranno essere utilizzate, nemmeno per l’espatrio. La decisione presa dal ministero dell’Interno e divulgata sul sito istituzionale il 6 febbraio scorso potrebbe scatenare la corsa all’attivazione della Cie (carta d’identità elettronica), intasando istantaneamente le agende dell’ufficio anagrafe modenese. Senza carta di identità infatti l’unica possibilità sarebbe utilizzare il passaporto o, in determinate circostanze, la patente, ma non per viaggiare all’estero. La situazione a quanto pare tuttavia a Modena è sotto controllo perché il Comune aveva avvertito i cittadini già qualche mese fa: "A novembre – spiegano dal Comune – i modenesi ancora in possesso della vecchia carta d’identità cartacea erano 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carta d’identità, scatta la corsa . Quella cartacea scade ad agosto. Mancano quasi 15mila cittadini

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