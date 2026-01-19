Perché 30mila persone a Milano stanno rifacendo la carta d’identità spoiler | scade quella cartacea

A partire dal 3 agosto, le carte d’identità cartacee smetteranno di essere valide a Milano. Per garantire un passaggio senza problemi, il Comune ha avviato un piano di sostituzione rivolto a circa 30.000 cittadini, contattandoli direttamente e facilitando l’accesso alla Carta d’Identità Elettronica. Questa iniziativa mira a modernizzare i documenti di identità e a garantire la conformità alle nuove normative.

Smetteranno di essere valide dal 3 agosto di quest’anno le carte d’identità cartacee. Per questo il comune di Milano ha ha avviato un piano straordinario per accompagnare la cittadinanza nel passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, contattando direttamente le persone interessate e proponendo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Fra poco scade la carta d’identità cartacea: ecco come sostituirla

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo perderanno validità, in conformità alle nuove normative europee sulla sicurezza. È importante conoscere le modalità per sostituirle e garantirsi un documento valido e aggiornato. In questa guida, troverai tutte le informazioni necessarie per affrontare questa transizione in modo semplice e senza inconvenienti.

