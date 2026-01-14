Carta di identità da agosto quella cartacea non sarà più valida Come richiedere quella elettronica

A partire dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento, in conformità al Regolamento Europeo 1157/2019. I servizi demografici del Comune di Sansepolcro forniscono tutte le informazioni necessarie per richiedere la nuova Carta di identità elettronica, che rappresenta il documento ufficiale aggiornato e riconosciuto a livello europeo.

I servizi demografici del Comune di Sansepolcro ricordano che dal prossimo 3 agosto 2026 la Carta d’Identità cartacea cesserà di essere valida come documento di identità, per effetto del Regolamento Europeo 11572019.“Si invitano le cittadine e i cittadini ancora in possesso della Carta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Da agosto non sarà più valida la carta d’identità cartacea: come richiedere quella elettronica Leggi anche: Carta d’identità cartacea. Da agosto non sarà più valida Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Carta d’identità cartacea: quale validità dopo il 3 agosto 2026? - 76/2025 ha ribadito che la data di scadenza del 3 agosto 2026 dovrà essere espressamente indicata sui documenti cartacei oggetto di nuovo rilascio. pmi.it

Carta d’identità, addio a quella cartacea (che hanno ancora in 8 milioni): ecco dove e come nasce la «Cie» - Circa 8 milioni di italiani entro il 3 agosto 2026 dovranno sostituire la tradizionale carta d’identità cartacea con la versione elettronica. corriere.it

Carta d’identità 2026: cosa cambia con la CIE, come richiederla, quanto costa e cosa succede alle carte cartacee dopo il 3 agosto - Per anni la carta d’identità cartacea è stata la compagna fissa nel portafoglio: foto in bianco e nero, timbro del Comune, plastichina trasparente consumata. alphabetcity.it

Nel 2026 stop alla carta d’identità cartacea dal 3 agosto. Cosa fare https://itacanotizie.it/2026/01/13/stop-carta-identita-cartacea-cosa-fare/ facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.