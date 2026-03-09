Morta Jennifer Runyon la star di Ghostbusters aveva 65 anni
È morta Jennifer Runyon, attrice nota per il suo ruolo in Ghostbusters, all'età di 65 anni. La notizia è stata confermata da un’amica che ha comunicato la scomparsa dell’attrice. Pochi ricorderanno il suo nome, ma la sua presenza nel mondo dello spettacolo ha lasciato un segno. La conferma della perdita ha fatto il giro di chi la conosceva e seguiva la sua carriera.
La morte della star è stata confermata da un'amica, in pochi la ricorderanno ma è stata fondamentale in una scena iconica del cult con Bill Murray e Dan Aykroyd Jennifer Runyon, attrice nota per i suoi ruoli in Ghostbusters e nella sitcom della CBS Charles in Charge, è morta il 6 marzo scorso all'età di 65 anni. L'amica intima di Runyon, Erin Murphy, ha confermato la sua morte in un post su Facebook, scrivendo: "Sono molto triste nel comunicare che la mia amica Jennifer Runyon Corman è venuta a mancare dopo una breve battaglia contro il cancro. Ci sono persone che sai che diventeranno tue amiche ancora prima di incontrarle. Era una donna speciale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
