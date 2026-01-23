Le celebrazioni per Valentino hanno visto la partecipazione di molte star, tra cui Anne Hathaway e Donatella Versace. Nel video, si ripercorrono i momenti salienti dei funerali, un'occasione per ricordare il maestro della moda italiana, descritto come un uomo gentile, raffinato e fondamentale per il panorama fashion internazionale. Un omaggio sobrio e rispettoso a una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nel settore.

«È stato il padre fondatore, insieme al signor Giorgio Armani e a Versace, della moda italiana. Un uomo garbatissimo, educatissimo, gentilissimo. Un grande artista del XX Secolo». Così Brunello Cucinelli ha salutato Valentino questa mattina, al funerale dello stilista che si è tenuto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Insieme a lui tante le celeb del mondo della moda e dello spettacolo, compresa Anne Hathaway, che ha lanciato un bacio al feretro. Lo stilista, morto a 93 anni, nel 2006 partecipò al film “Il Diavolo veste Prada” con un cameo. Tra gli stilisti presenti anche il direttore creativo della maison Valentino, Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli, ex stilista della casa di moda romana, ora da Balenciaga. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Anne Hathaway a Donatella Versace: le star ai funerali di Valentino. Il video

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | Le fotoA Roma, si è svolta la cerimonia funebre di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | LiveA Roma, il mondo della moda e le star di Hollywood si sono riuniti per i funerali di Valentino, tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Gli abiti da sposa più belli disegnati da Valentino Garavani. FOTO; Valentino e Hollywood, quelle creazioni da red carpet che hanno regalato un sogno; Paramount Plus, Anne Hathaway tra fede e terrore nella nuova serie TV: la trasformazione da diva a eroina; Valentino, diretta funerali a Roma: Giammetti commosso: Non ti farò dimenticare. Da Anne Hathaway a Anna Wintour, i vip in chiesa....

Da Anne Hathaway a Anna Wintour e Donatella Versace: l’addio della moda a Valentino. Le immagini dei vip presenti al funerale – VIDEORoma dà l'ultimo addio al Maestro della moda nella Basilica di Santa Maria degli Angeli con star e stilisti da tutto il mondo ... ilfattoquotidiano.it

Da Simona Ventura a Donatella Versace e Anne Hathaway: i vip di tutto il mondo al funerale di Valentino, fotoDa Simona Ventura a Donatella Versace e Anne Hathaway: i vip di tutto il mondo al funerale di Valentino ... gossip.it

Le immagini di Anne Hathaway "lancia" un bacio al feretro di #Valentino x.com

Radio1 Rai. . #Roma I funerali di #Valentino. Mondo della moda e divi di Hollywood per l’ultimo saluto al grande stilista: Donatella Versace, Cucinelli, Anne Hathaway, Liz Hurley, Anna Wintour. Il compagno “Non ti dico addio, ma grazie”. Lungo applauso qua - facebook.com facebook