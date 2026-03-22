Carlos Alcaraz eliminato a Miami! Korda realizza l’impresa della vita in tre set!
Lo statunitense Sebastian Korda, numero 32 del seeding, elimina, nel terzo turno dell’ ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti), lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo: il padrone di casa si impone con lo score di 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e 20 minuti di battaglia. Agli ottavi per Korda uno tra lo spagnolo Martin Landaluce ed il russo Karen Khachanov. Nel primo set Korda manca un break point nel secondo game, poi però deve annullarne due nel terzo. L’equilibrio perdura fino al 3-3, poi lo statunitense scappa via grazie al break a quindici conquistato nell’ottavo game. Lo statunitense va a servire per il set, tiene la battuta a trenta ed incamera la frazione sul 6-3 dopo 41 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Impresa Korda Lo statunitense raggiunge gli ottavi eliminando a sorpresa il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz x.com