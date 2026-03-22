Carlos Alcaraz è stato eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Miami da Sebastian Korda per 6-3, 5-7, 6-4. Lo statunitense, testa di serie numero 32 del torneo, nel parziale decisivo è riuscito a reagire al gioco dello spagnolo, rubandogli il servizio sul 5-3 e chiudendo la partita. Ora Sinner ha l’occasione per accorciare in testa al ranking Atp. Referendum giustizia, Salvini vota a Roma: "Dedica? A italiani ingiustamente processati e carcerati" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Miami, Alcaraz eliminato al terzo turno dallo statunitense Korda

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