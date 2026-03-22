Alcaraz cade a Miami | Korda lo batte in tre set E Sinner può scatenarsi a caccia del n1

Lo scorso anno, a Miami, le sue certezze avevano vacillato tanto da essere sfiorato dal pensiero di mollare tutto dopo l’uscita all’esordio contro David Goffin. Per fortuna, Carlos Alcaraz poi non l’ha fatto, ritornando sulla terra rossa dopo una rigenerante vacanza in famiglia e dominando fino a chiudere il 2025 da numero 1 di fine stagione. Questa volta, Carlos, si ferma poco più avanti, al 3° turno contro un super Sebastian Korda che vince e poi perde e poi vince di nuovo un match divertente che gli vale la prima vittoria col numero 1 al mondo e gli ottavi di finale a Miami. Korda passa in tre set 6-3 5-7 6-4 e fa un grande regalo a Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz cade a Miami: Korda lo batte in tre set. E Sinner può scatenarsi a caccia del n.1

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