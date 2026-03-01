Roma celebra Sal Da Vinci | il messaggio di Carlo Verdone dopo Sanremo

Roma si anima con le celebrazioni per Sal Da Vinci, che ha vinto al Festival di Sanremo 2026. Dopo l’evento musicale, il mondo del cinema si unisce alla festa con scene di ricordi e riconoscimenti pubblici. Carlo Verdone, presente alla cerimonia, ha rivolto un messaggio in occasione della vittoria, mentre la città si prepara a onorare nuovamente il percorso artistico dell’artista.

Il trionfo musicale di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 incontra il mondo del cinema a Roma, in una storia fatta di ricordi, affetto e percorsi artistici che tornano a incrociarsi dopo molti anni. A poche ore dalla conclusione della kermesse e dalla vittoria dell’artista napoletano, sui social è spuntato un messaggio che ha attirato l’attenzione del pubblico, riportando alla luce un legame nato lontano dai riflettori dell’Ariston e destinato a riemergere proprio nel momento più alto della carriera del cantante. Il messaggio di Carlo Verdone per una Roma che celebra Sal Da Vinci. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Carlo Verdone ha voluto condividere pubblicamente un ricordo personale legato al loro primo incontro. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Carlo Verdone celebra Sal da Vinci: "Oggi sei troppo forte tu"

Leggi anche: Sanremo 2026, Verdone celebra Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal da Vinci, in amore come nella musica non si scappa al primo temporale; Sanremo 2026, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Il testo e la recensione della canzone; Il ballerino Leonardo Mordecchi interprete del nuovo videoclip di Sal Da Vinci; Nato a New York, il debutto a sei anni e il film con Verdone: tutto su Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci scivola dalle scale in diretta da Mara Venier poi il bacio finale sulle labbraROMA — Un fuori programma inatteso ha segnato il pomeriggio televisivo di Sal Da Vinci, ospite nello speciale post-festival di Domenica In. Il cantante ... cronachedellacampania.it

Sal Da Vinci canta a Domenica In, raggiunge la platea e... cade - VideoCaduta in diretta per Sal Da Vinci a Domenica In. Il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ospite oggi da Mara Venier, è sceso in platea durante la sua seconda esibizione per ... adnkronos.com

RaiNews. . “Per sempre sì”, la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto il Festival di Sanremo, mostra la forza delle “note cordali”, le note con le quali si costruiscono gli accordi e dalle quali nascono i tormentoni. Ma cosa accadrebbe se le note della melodia camb - facebook.com facebook