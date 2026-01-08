Come funziona la truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone l'attore | Non sono io a chiedervi 200 euro

Recentemente, è stato segnalato un tentativo di truffa che utilizza il nome di Carlo Verdone. Alcuni malintenzionati stanno contattando persone, promettendo inviti a eventi o feste con l’attore e chiedendo pagamenti di denaro, come 200 euro. Carlo Verdone ha pubblicamente avvertito i suoi fan di non cadere in questa truffa, specificando che lui non effettua richieste di denaro in questa modalità.

Carlo Verdone ha messo in guardia i suoi fan: "State attenti, è una truffa". Qualcuno sta sfruttando il suo nome promettendo la partecipazione a una festa in compagnia dell'attore. Tutto quello che c'è da sapere per non cascarci. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Fino a 200 euro per “restituire” i morti: “Qui da noi funziona così”. L’inchiesta sulle tangenti a Palermo Leggi anche: Carlo Verdone e l’ultima stagione di “Vita da Carlo”: «Ho fatto un’autobiografia completa» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Occhio alla truffa del CUP: finti messaggi per rubare dati e soldi; Allarme sotto l’albero: phishing sui rimborsi fiscali con logo Agenzia delle Entrate; Rinnovi abbonamenti digitali falsi: riconoscere la truffa e difendere i dati personali online; False richieste di pagamento con il sistema PagoPA | come difendersi dalla nuova truffa. Come funziona la truffa che sfrutta il nome di Carlo Verdone, l’attore: “Non sono io a chiedervi 200 euro” - Qualcuno sta sfruttando il suo nome promettendo la partecipazione a una festa in compagnia dell’attore. fanpage.it

“Il pagamento della multa da 198,00 euro non è andato a buon fine”: attenzione alla nuova truffa che sfrutta il nome Pagopa - Negli ultimi tempi molti italiani stanno ricevono una mail che sembra provenire da PagoPa con scritto: “Il nostro sistema ha identificato un problema con il pagamento relativo all’infrazione del ... ilfattoquotidiano.it

Truffe online, false comunicazioni a nome dell'Agenzia delle Entrate su rimborsi fiscali e criptovalute - Come si legge sul sito dell'ente, "è stata recentemente individuata una nuova campagna di phishing che sfrutta nome e logo dell'Agenzia delle Entrate e che ha l'obiettivo di sottrarre i dati ... tgcom24.mediaset.it

Lucca, perde 50mila euro nella truffa del finto commissario: ecco come funziona - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.