Carica D' Aversa | Meritavamo il pareggio orgoglioso di questo Torino

L'allenatore del Torino ha affermato che la squadra meritava il pareggio dopo la partita contro il Milan e si è detto orgoglioso della prestazione. Ha sottolineato che il club si trova al secondo posto in classifica e ha evidenziato l'impegno del gruppo durante l'incontro. Dopo il match, ha commentato le difficoltà incontrate e l'atteggiamento dei giocatori.