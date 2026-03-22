Carica D' Aversa | Meritavamo il pareggio orgoglioso di questo Torino
L'allenatore del Torino ha affermato che la squadra meritava il pareggio dopo la partita contro il Milan e si è detto orgoglioso della prestazione. Ha sottolineato che il club si trova al secondo posto in classifica e ha evidenziato l'impegno del gruppo durante l'incontro. Dopo il match, ha commentato le difficoltà incontrate e l'atteggiamento dei giocatori.
Difficile dire quale sentimento prevalga nell’animo di un allenatore che, in un mesetto scarso, torna a casa da San Siro con i pugni stretti e una sconfitta difficile da digerire. C’è l’orgoglio per una prova intensa, bella, emozionante. "Sono orgoglioso di questi ragazzi, sono orgoglioso di questa squadra", ripete più volte Roberto D’Aversa. Ma c’è anche il grosso, enorme, rimpianto per quella decina di minuti di blackout ad inizio secondo tempo che ha condizionato il risultato. "Abbiamo buttato via la partita nel primo quarto d’ora della ripresa — dice l’allenatore del Toro —. L’unico aspetto negativo è il risultato: abbiamo giocato da Toro, abbiamo messo sotto una squadra che è seconda in classifica e che nel proprio stadio ha sempre una spinta in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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