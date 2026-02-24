D' Aversa a Torino | Orgoglioso di questo club voglio ridare entusiasmo a squadra e tifosi
Roberto D’Aversa ha preso il timone del Torino dopo aver firmato un contratto, motivato dalla volontà di rilanciare la squadra e coinvolgere i tifosi. La scelta del club si è concentrata sull’esperienza dell’allenatore, che ha già lavorato in diverse squadre di Serie A. D’Aversa ha già incontrato i giocatori e ha iniziato a definire le prime strategie per migliorare le prestazioni. La squadra si prepara a una sfida importante nelle prossime settimane.
La presentazione ufficiale di Roberto D’Aversa come nuovo tecnico del Torino arriva in una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di reinterpretare la conduzione della squadra e intensificare l’impegno in campo. L’ingresso del nuovo allenatore va oltre una sostituzione: rappresenta una svolta operativa e tattica, con la responsabilità di restituire compattezza e grinta al gruppo granata. Il tecnico ha espresso gratitudine verso il presidente e il direttore sportivo, riconoscendo la complessità della situazione e l’onore di guidare una comunità profondamente legata ai colori granata. Ha sottolineato l’entusiasmo che accompagna l’incarico, non nascondendo la soddisfazione per aver accettato una sfida significativa nonostante il momento non favorevole della classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Torino, la conferenza di presentazione di D’Aversa: «Orgoglioso di rappresentare questo club, qui per ridare entusiasmo. Il mio messaggio per la squadra e per i tifosi»Roberto D’Aversa ha accettato il ruolo di allenatore del Torino dopo l’esonero di Marco Baroni, causato da una serie di risultati deludenti.
