Roberto D’Aversa ha preso il timone del Torino dopo aver firmato un contratto, motivato dalla volontà di rilanciare la squadra e coinvolgere i tifosi. La scelta del club si è concentrata sull’esperienza dell’allenatore, che ha già lavorato in diverse squadre di Serie A. D’Aversa ha già incontrato i giocatori e ha iniziato a definire le prime strategie per migliorare le prestazioni. La squadra si prepara a una sfida importante nelle prossime settimane.

© Mondosport24.com - D'Aversa a Torino: «Orgoglioso di questo club, voglio ridare entusiasmo a squadra e tifosi»