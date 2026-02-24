Torino la conferenza di presentazione di D’Aversa | Orgoglioso di rappresentare questo club qui per ridare entusiasmo Il mio messaggio per la squadra e per i tifosi

Roberto D’Aversa ha accettato il ruolo di allenatore del Torino dopo l’esonero di Marco Baroni, causato da una serie di risultati deludenti. Durante la conferenza stampa, ha detto di essere felice di guidare il club e di voler trasmettere entusiasmo alla squadra e ai tifosi. Ha anche sottolineato la sua volontà di lavorare duramente per migliorare le prestazioni. La sua prima sfida sarà preparare la squadra per le prossime partite ufficiali.

